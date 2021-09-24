وفاة السينمائي البريطاني روجر ميتشل

رودجر ميتشل (أ ف ب)

أُعلنت الخميس، وفاة المخرج روجر ميتشل، السينمائي البريطاني، الذي كان من أبرز أعماله فيلم «نوتينغ هيل».

وأوضح مدير أعمال الراحل في بيان أن «عائلة المخرج والمؤلف روجر ميتشل، والد هاري وروزي وماغي وسبارو، تعلن ببالغ الحزن عن وفاته في 22 سبتمبر عن عمر يناهز 65 عاماً». ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاته، وفق «فرانس برس».

وولد روجر ميتشل الذي كان والده دبلوماسياً في 5 يونيو 1956 في جنوب إفريقيا، وتنقل خلال طفولته بين بيروت ودمشق وبراغ، ثم عاد إلى بريطانيا.

وبعد بدايات على خشبة المسرح وعبر الشاشة الصغيرة حيث أخرج مسلسلات وأفلاماً تلفزيونية، دخل ميتشل مجال السينما عام 1996 من خلال اقتباس فيلم سينمائي من مسرحية «ماي نايت ويذ ريغ».

لكنّ الفيلم الكوميدي الرومانسي «نوتينغ هيل» من بطولة جوليا روبرتس وهيو غرانت عام 1999 هو الذي كرّس مكانته في الفن السابع.

ويتناول هذا الشريط الذي كتبه ريتشارد كورتيس وأصبح من أشهر الأفلام في هذه الفئة قصة حب بين نجمة هوليوودية وصاحب مكتبة في لندن.

ومن بين أعماله أيضاً فيلم «تشينجينغ لينز» عام 2002 من بطولة بن أفليك وسامويل ل. جاكسون. و»ماي كازن ريتشل» عام 2017 مع سام كلافلن وريتشل ويز.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، تولى في مهرجان تيلورايد السينمائي الترويج لفيلمه الجديد «ذي ديوك» المقرر عرضه في نهاية السنة، ويتناول قصة سرقة سائق تاكسي لوحة لغويا في لندن خلال ستينات القرن العشرين.

وكان ميتشل متزوجاً من الممثلة كيت بافيري وله منها ولدان، ثم اقترن بالممثلة آنا ماكسويل مارتن التي رزق منها أيضاً ولدين قبل انفصالهما.