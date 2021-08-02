«جانجل كروز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 05:05 مساء
الممثل البريطاني جاك وايتهول في لندن، 20 فبراير 2019 (أ ف ب)

تصدر فيلم المغامرات الجديد «جانجل كروز» من إنتاج شركة ديزني، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأيام الأولى لعرضه، حاصدا 34,2 مليون دولار، بحسب ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

هذا الفيلم الذي تتركز أحداثه في خمسينات القرن العشرين داخل مدينة ملاه، هو من بطولة إميلي بلانت ودواين جونسون إلى جانب الممثل البريطاني جاك وايتهول، وفق «فرانس برس».

وأعقبه في المركز الثاني فيلم «ذي جرين نايت» الخيالي الذي تدور أحداثه في القرون الوسطى، إذ حصد 6,78 ملايين دولار.

وحل ثالثا فيلم «أولد»، متصدر ترتيب الأسبوع الماضي، مع 6,76 ملايين دولار. ويدور الفيلم من إنتاج «يونيفرسال» حول عائلة تُحاصر على الشاطئ حيث يبدأ أفرادها في التقدم في السن بسرعة، وهو من بطولة جايل جارسيا برنال وفيكي كريبس.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «بلاك ويدو»، أحدث أعمال الأبطال الخارقين لعالم «مارفل» من بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات بلغت 6,4 ملايين دولار.

وتبعه في المركز الخامس الفيلم الجديد «ستيلووتر» من إنتاج «فوكوس فيتشرز» وبطولة مات ديمون في دور عامل نفط أميركي يسافر إلى فرنسا لمساعدة ابنته إثر سجنها بسبب جريمة قتل تقول إنها لم ترتكبها. ونال الفيلم 5,1 ملايين دولار.

وفي ما يلي المراكز الخمسة المتبقية في التصنيف:

6- «سبايس جام: ايه نيو ليغاسي» مع 4,3 ملايين دولار.

7- «سنايك أيز» مع 4 ملايين دولار.

8- «إف 9: ذي فاست ساجا» مع 2,7 مليون دولار.

9- «إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز» مع 2,2 مليون دولار.

10- «بوس بايبي: فاميلي بيزنس» مع 1,3 مليون دولار.

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