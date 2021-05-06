قيس الشيخ نجيب: سعيد بنجاح «هجمة مرتدة»

الفنان السوري قيس الشيخ نجيب في مشهد من «هجمة مرتدة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب الفنان السوري قيس الشيخ نجيب عن سعادته بنجاح مسلسله المصري «هجمة مرتدة»، وردود الفعل الإيجابية التي لمسها من الجماهير والنقاد على السواء.

ويجسد قيس من خلال المسلسل شخصية «ريكاردو»، ضابط في جهاز مخابرات معاد لمصر، الذي يسعى لتنفيذ أجندات بلده ضد الأمة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص.

وأكد نجيب أن «هجمة مرتدة» يرصد فترة زمنية معينة ومختلف عن «رأفت الهجان» و«دموع في عيون وقحة»، فالأساليب اختلفت والتطور وتجنيد الأجندات نفسها اختلفت في طريقة تنفيذها، والاختلاف في زمن المسلسل وهو يتحدث عن إنجازات المخابرات المصرية في صراعها مع أجهزة المخابرات المعادية، وذلك في الفترة ما بين عامي 2007 و2011، مع وجود أياد خفية تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر، ونحن أمام تجربة مختلفة في زمن مختلف وأساليب مختلفة.

وحول المنافسة في رمضان، أكد أنها لا تشغله، مشيرا إلى أن ما يعنيه هو «تجسيد الأدوار التي تضيف إلى مسيرتي الفنية وتستفزني وتقدم لي الجديد، المهم أن أترك علامة مع الجمهور المصري والعربي».

وأشار إلى أنه لا يوجد عمل سوري بالنسبة له هذا العام ولكن بسبب ظروف «كورونا» لم يجد عملا أو دورا فيما تم عرضه عليه يشعره أنه سيضيف أو يقدم له إضافة متميزة. فاكتفى بـ«هجمة مرتدة».

مسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، وندى موسى، ونضال الشافعي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد صلاح حسني، وهاجر الشرنوبي، وخالد أنور، ومايان السيد، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.