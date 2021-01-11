وفاء عامر تدعم «مصري» بعد طرحه «فتحت بابها» (فيديو)

الأغنية هي الخامسة من ألبوم مصري الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

تمكنت أغنية «فتحت بابها» للمطرب الشاب مصري، من أن تحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث استطاعت الأغنية أن تحقق صدى واسعًا عقب طرحها بساعات قليلة.

الأغنية من كلمات حمدية التيتي، وألحان محمد قماح في أول تعاون بينهما، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت لمحمد جودة، وتم تسجيلها في استوديو «التكامل» بالجيزة.

وحرصت الفنانة وفاء عامر على تقديم التهنئة لـ مصري، على إطلاق أغنيته الجديدة «فتحت بابها»، ونشرت فيديو الأغنية عبر صفحتها الشخصية علي موقع «فيسبوك»، وعلقت عليه، قائلة: «مصري جدًّا اسمعوه»، وطلبت من جمهورها دعم صوت مصري من خلال التعليقات.

وأكد مصري: «سعدت بالتعاون مع محمد قماح لأول مرة، حيث قدم موسيقي مختلفة وراقية للأغنية، وأضاف لكلمات الأغنية التي قدمتها الشاعرة حمدية التيتي في ثالث تعاون يجمعنا، بالإضافة إلى التعاون مع الموزع الرائع جيزو، الذي حقق نجاحًا منقطع النظير في توزيعه للألبوم الأخير لجنات، لرؤيته المتجددة في التوزيع، وأنا فخور بتقديم هذه الأغنية معهم، وستظل من الأعمال المميزة بالنسبة لي لأنها المرة الأولى التي أقدم فيها هذا النوع من الأغاني، وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى معهم».

«فتحت بابها»، هي الأغنية الخامسة التي تم طرحها من ألبوم مصري الجديد، الذي من المقرر أن يتضمن 12 أغنية متنوعة، ويتعاون خلالها مع عديد الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: محمد قماح، مصطفى العسال، سلامة علي، أحمد عزت، أبو صابر، حودة مانو، جيزو، حمدية التيتي، حمود مزاح، نوار البحيري، وهاني فاروق وغيرهم.

الأغنية هي الخامسة من ألبوم مصري الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)