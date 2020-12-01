أمسية موسيقية في كاتدرائية نوتردام للمرة الأولى منذ الحريق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 12:00 مساء
كاتدرائية نوتردام مع بدء تفكيك سقالات محيطة بها في باريس، 8 يونيو 2020 (أ ف ب)

تحيي جوقة «ميتريز دو نوتردام دو باري» أمسية موسيقية ليلة عيد الميلاد من دون جمهور في كاتدرائية نوتردام التي تضررت بشدة جراء حريق في العام 2019، بحسب ما أعلن أسقف العاصمة الفرنسية ميشال أوبوتي، الإثنين.

وأشار أوبوتي في بيان إلى أن هذا «الحفل الحدث» بقيادة مدير الجوقة هنري شاليه سيجمع «عشرين مغني جوقات بالغًا»، وسيقام مع «احترام كامل للمعايير الصحية المعمول بها»، وفق «فرانس برس».

هذا الحفل الذي سيُنقل مباشرة عبر التلفزيون، سيكون ثالث حدث يُنظَّم في كاتدرائية نوتردام منذ الحريق الذي ألحق ضررًا كبيرًا بها في 15 أبريل 2019.

ففي 10 أبريل، ترأس الأسقف ميشال أوبوتي مراسم «تأمّل» لمناسبة يوم الجمعة العظيمة، في كاتدرائية خالية من المؤمنين. وعُزفت خلال الأمسية مقطوعات موسيقية لباخ، كما جرت تلاوة نصوص للشاعرين الفرنسيين بول كلوديل وفرنسيس جام والأم تيريزا.

وفي 15 يونيو 2019، أحيا ميشال أوبوتي قداسًا داخل الكاتدرائية حضره نحو ثلاثين شخصًا نصفهم من الكهنة.

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