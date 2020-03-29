مغني راب يحذر من انتشار كورونا في أحياء البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 01:30 مساء
مغني الراب البرازيلي إم في بيل (أرشيفية:انترنت)

انضم مغني الراب البرازيلي إم في بيل للأصوات المنتقدة الرئيس جايير بولسونارو لاستهانته بخطورة وباء فيروس كورونا المستجد، في أغنية حث من خلالها الناس على حماية أنفسهم.

وسجل بيل أغنيته وهي بعنوان «العزل الصحي» في منزله ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذر فيها من أن العدوى قد تتفشى بشراسة في أحياء البرازيل الفقيرة مثل حي (سيتي أوف جود) الذي ولد به ويقع في مدينة ريو دي جانيرو حيث لا تتوافر المياه في بعض تلك الأحياء، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بيل السبت إنه استلهم أغنيته من رؤية كثير من البرازيليين، ومن بينهم الرئيس يستهينون بالفيروس، وأضاف «منظمة الصحة العالمية حذرت والشعب لم يعر ذلك اهتماما، ورئيس الدولة استخف بالأمر وأجّل التحرك، لقد أضاعوا وقتا في أمور لا تهم».

وأوضح أن كوفيد-19 ليس «نزلة برد بسيطة» مثلما ادعى بولسونارو وسيصاب عدد أكبر من البرازيليين بالفيروس بسبب «جهل وغطرسة» رئيسهم، وقال «توخوا الحذر واحموا أنفسكم، لن يكون هناك متسع في وحدات الرعاية المركزة»، وطبقا لوزارة الصحة، فقد زاد عدد حالات الإصابة بكورونا في البرازيل لثلاثة أمثاله ووصل إلى 3417 خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل 92 حالة وفاة.

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