«ووترغايت» في مسلسل من بطولة وودي هارلسون

الممثل الأميركي وودي هارلسون، لسو انجليس، 10 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

سيقوم وودي هارلسون وجاستن ثيرو ببطولة مسلسل قصير حول فضيحة «ووترغايت»، التي أدت إلى سقوط الرئيس ريتشارد نيكسون، من إنتاج محطة «إتش بي أو».

ويحمل المسلسل عنوان «ذي وايت هاوس بلامرز» (سمكريو البيت الأبيض)، كتبه أليكس غريغوري وبيتر هيوك واضعا سيناريو مسلسل «فيب» الشهير عبر المحطة نفسها، وفق «فران برس».

وسيخرج العمل ديفيد ماندل الذي عمل أيضا على مسلسل «فيب»، على ما جاء في المعلومات، التي وفرتها المحطة لوكالة «فرانس برس». ويأتي هذا العمل في حين يواجه الرئيس دونالد ترامب امكانية عزله بعد 45 عاما على ريتشارد نيكسون.

ويؤدي بطولة الممثل وودي هارلسون («ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري») وجاستن ثيرو («ذي ليفتوفرز»). وسيكون الممثلان منتجين تنفيذيين للمسلسل القصير أيضا.

وستتركز الحبكة على الخلية السرية التي شكلتها إدارة نيكسون وغالبا ما سميت ب»ذي وايت هاوس بلامرز» لأن هؤلاء المسؤولين اختاروا في البداية أن يقدموا أنفسهم على أنهم سباكون.

وقد دخل رجال أعضاء في هذه المجموعة عنوة إلى المقر الوطني للحزب الديموقراطي الواقع في مبنى «ووترغايت» في مايو ويونيو 1972 لزرع أجهزة تنصت خصوصا.

وسيهتم المسلسل خصوصا بقصة إ. هاورد هانت وج. غوردون ليدي اللذين نسقا العملية. وبعد توقيف خمسة من رجالهم في 17 يونيو 1972 لوحق هانت وليدي وحكم عليهما بالسجن.

وكانت تبعات هذه القضية ومحاولات نيكسون إعاقة سير التحقيق أدت إلى اجراءات برلمانية لعزل الرئيس. وقبل انتهاء هذه الاجراءات اختار نيكسون الاستقالة في أغسطس 1974.

وسبق لهذه الفضيحة أن كانت موضع أفلام سينمائية طويلة أشهرها «آل ذي بريزيدانتز من» (1976) من إخراج آلن باكولا والذي نال أربع جوائز أوسكار.