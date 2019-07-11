تمديد موعد التقديم لمنصة الجونة السينمائية

الموعد الجديد أصبح منتصف ليل 17 يوليو 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

تم تمديد الموعد النهائي لقبول طلبات تقديم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، لمنصة «الجونة السينمائية»، ليصبح منتصف ليل 17 يوليو 2019. ويمكن لصناع الأفلام التقديم حتى ذلك الموعد.

منصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة السينما، بغرض دعم، وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم.

تقدم منصة الجونة السينمائية، برنامجين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما: منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي.

منطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، والإنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي اللازم لهم.

تُفحص الطلبات المُقدمة، قبل التاريخ الموضح أعلاه، بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، مُعينة من قِبل مهرجان الجونة السينمائي، ويتم اختيار الأفلام المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.

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