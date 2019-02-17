أيمن الهوني ينتهي من تسجيل «زي الليلة»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 17 فبراير 2019, 01:45 مساء
أيمن الهوني ينتهي من تسجيل «زي الليلة»

انتهى الفنان أيمن الهوني من تسجيل وتصوير أغنية «زي الليلة»، كلمات الشاعر عصام المسماري، وألحان الهوني.

وقال الهوني لـ«بوابة الوسط»: «زي الليلة أغنية قديمة، وتعتبر من أوائل ألحاني في العام 1984 كان عمري حينها 18 عامًا، وأعدت تسجيلها بعد طلب عديد الأصدقاء، وقمت بتصويرها في الاستديو الخاص بي بأقل الإمكانات».

وأضاف الهوني مسترجعًا ذكريات الأغنية: «أتذكر أننا قمنا بتسجيلها في فندق عمر الخيام أثناء فترة وجودي أنا وفرقتي فيه فترة تدريبات».

ويصاحب الفنان الهوني في أغنيته، الموسيقار وعازف التشيلو أبوبكر الجامعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي