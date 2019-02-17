أيمن الهوني ينتهي من تسجيل «زي الليلة»

أيمن الهوني ينتهي من تسجيل «زي الليلة»

انتهى الفنان أيمن الهوني من تسجيل وتصوير أغنية «زي الليلة»، كلمات الشاعر عصام المسماري، وألحان الهوني.

وقال الهوني لـ«بوابة الوسط»: «زي الليلة أغنية قديمة، وتعتبر من أوائل ألحاني في العام 1984 كان عمري حينها 18 عامًا، وأعدت تسجيلها بعد طلب عديد الأصدقاء، وقمت بتصويرها في الاستديو الخاص بي بأقل الإمكانات».

وأضاف الهوني مسترجعًا ذكريات الأغنية: «أتذكر أننا قمنا بتسجيلها في فندق عمر الخيام أثناء فترة وجودي أنا وفرقتي فيه فترة تدريبات».

ويصاحب الفنان الهوني في أغنيته، الموسيقار وعازف التشيلو أبوبكر الجامعي.