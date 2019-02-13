هاريسون فورد ينتقد قادة العالم بسبب المناخ

هاريسون فورد خلال حضوره حفلا في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، يناير 2015 (أ ف ب)

انتقد نجم هوليوود هاريسون فورد الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيره من قادة العالم الذين يتنكرون لواقع التغير المناخي، قائلا إنهم يسيرون «عكس اتجاه التاريخ».

وقال فورد خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي «يعمد قادة حول العالم بما في ذلك في بلدي، إلى التنكر للعلم أو التحامل عليه للحفاظ على موقعهم في الوضع الحالي.. هم يسيرون عكس اتجاه التاريخ»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «نحن نواجه ما أظن أنها أخطر أزمة أخلاقية في عصرنا ستقع فيها التبعات الأكبر على الأشخاص الأقل تحملا للمسؤولية عن خراب الطبيعة».

وأعلن دونالد ترامب في وقت سابق انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس الرامي لمكافحة التغير المناخي بعد أشهر من وصوله إلى البيت الأبيض في 2017، قائلا إن هذا الاتفاق يشكل «عبئا» على الاقتصاد الأميركي.

ودعا فورد خلال كلمته في دبي الثلاثاء، العالم إلى الانكباب على العمل وتوحيد الجهود للتصدي للتغير المناخي.

وقال النجم السينمائي الأميركي «لو أردنا البقاء على هذا الكوكب وهو المكان الوحيد الذي سيعرفه أي منا، وحفاظا على أمننا ومستقبلنا ومناخنا، علينا الاهتمام بالطبيعة الآن أكثر من أي وقت مضى».

وشدد على أن «الطبيعة لا تحتاج البشر بل البشر هم من يحتاجونها».