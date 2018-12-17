«سبايدر مان» الجديد يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 01:39 مساء
شاميك مور يضع صوته على شخصية مايلز بـ"سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس" (أ ف ب)

تصدر فيلم «سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس» إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية في الأسبوع الأول لعرضه، على ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز».

ويقدم هذا الفيلم للجمهور «الرجل العنكبوت» للمرة الأولى كرجل أسود من أصول أميركية لاتينية هو مايلز موراليس، ولاقى العمل استحسان النقاد والمشاهدين وحصد في أيام عرضه الأولى 35,4 مليون دولار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وهذا أول عمل من أفلام الأبطال الخارقين في عالم «مارفل» يصدر بعد وفاة كاتب السيناريو ستان لي مبتكر الكثير من هذه الشخصيات.

وتقدم هذا العمل على الفيلم الجديد لكلينت إيستوود «ذي ميول»، ويؤدي الممثل والمخرج البالغ 88 عامًا بطولة هذا الفيلم الذي يروي قصة جندي سابق لا يجد أي خيار آخر له سوى تهريب المخدرات لحساب كارتل مكسيكي.

ودرّ «ذي ميول» 17,2 مليون دولار من الإيرادات في الأسبوع الأول لعرضه، وبتراجع مركز واحد عن الأسبوع الفائت، احتل فيلم «ذي غرينش» المرتبة الثالثة مع إيرادات قدرها 11,6 مليون دولار ليصل إجمالي عائداته إلى 239,9 مليون دولار في ستة أسابيع.

وتلاه في المرتبة الرابعة فيلم الرسوم المتحركة «ريك إيت رالف» الذي نال إيرادات قدرها 9,6 مليون دولار (154,5 مليون دولار في أربعة أسابيع).

وحل خامسًا فيلم الخيال العلمي «مورتل إنجنز» الذي شارك في كتابته وإنتاجه بيتر جاكسون، مع إيرادات قدرها 7,5 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول، وفيما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6 - «كريد 2» مع 5,4 مليون دولار (104,9 مليون دولار في أربعة أسابيع).

7- «بوهيميان رابسودي» مع 4,1 مليون دولار (180,4 مليون دولار في سبعة أسابيع).

8- «انستنت فاميلي» مع 3,7 مليون دولار (60,2 مليون دولار في خمسة أسابيع).

9- «فانتاستيك بيستس: ذي كرايمز أوف غريندلفالد» مع 3,6 مليون دولار (151,7 مليون دولار في خمسة أسابيع).

10- «غرين بوك» مع 2,8 مليون دولار (24,7 مليون دولار في خمسة أسابيع).

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