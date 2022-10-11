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الخارجية المصرية توصي رعاياها في أوكرانيا بالاستعداد للعودة إلى الوطن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 11:16 مساء
الخارجية المصرية توصي رعاياها في أوكرانيا بالاستعداد للعودة إلى الوطن
شعار وزارة الخارجية المصرية. (الإنترنت)
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طالبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، جاليتها في أوكرانيا بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن، «حفاظاً على سلامتهم وأمنهم».

الخارجية المصرية تطالب جاليتها بالإقلال من التحركات
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وزير الخارجية أصدر تعليماته إلى سفارة مصر في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي «في إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا»، وضمن «متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالاً بالأزمة الأوكرانية – الروسية».

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الخارجية المصرية توصي جاليتها بالتحسُّب لتدهور الأوضاع
وأهابت الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّباً لتدهور الأوضاع.

وكانت أمريكا ومعها عدد من الدول الأوروبية طلبت مبكرًا من رعاياها مغادرة أوكرانيا، في وقت نصحت فيه دول عربية عديدة رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا.

ميدانيًا، تبدو الأحداث متسارعة في أوكرانيا، بعدما أعلنت كييف اكتشاف جثث لعشرات المدنيين، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، الذي حذر بدوره من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردًا حازمًا.

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