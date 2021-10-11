سورية: مقتل 6 أشخاص في تفجير سيارة في عفرين شمال البلاد

موقع انفجار سابق لسيارة مفخخة شمال سورية، (أرشيفية: أ ف ب).

قُتل ستة أشخاص، بينهم مدنيون، اليوم الإثنين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سورية بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادرا ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالبا ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم «إرهابيين» بالوقوف خلفها.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل جيش الإسلام وعلى مقربة من سوق للخضار» في المدينة.

وأسفر التفجير عن مقتل ثلاثة مدنيين ومقاتل على الأقل من «جيش الإسلام» وشخصين لم يتم تحديد هويتهما. كذلك، أصيب 12 آخرون من مدنيين ومقاتلين، بينهم طفلان، بجروح، وأفاد المرصد باعتقال الشرطة المحلية لشابين «يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير».

ويقيم في عفرين الآلاف من مقاتلين معارضين ومدنيين جرى إجلاؤهم من مناطق سورية عدة إثر سيطرة قوات النظام عليها، على غرار مقاتلين من فصيل «جيش الإسلام» الذي كان يعد الأقوى في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة سابقا قرب دمشق.

ومنطقة عفرين كانت ذات غالبية كردية وتُشكل ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية قبل أن تسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها عليها في مارس 2018 بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد.

ومنذ العام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على مناطق حدودية واسعة في شمال سورية بعد هجمات عدة شنتها ضد مقاتلين أكراد وتنظيم «داعش».

وتشهد سورية نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب في مقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.