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فقدان أثر مركبة الهبوط الأميركية الخاصة على القمر بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 01:49 مساء
فقدان أثر مركبة الهبوط الأميركية الخاصة على القمر بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض
صورة التقطتها في 18 يناير مركبة الهبوط القمرية «بيريغرين» التي صممتها شركة «أستروبوتيك» الناشئة التي تبدة في مقدّم الصورة، فيما تظهر الأرض في الخلفية. (أ ف ب)
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فُقِد أثرُ مركبة هبوط قمرية تابعة لشركة أميركية، أمس الخميس، كانت قد أخفقت في مهمتها بعد تعرضها لتسرب وقود، ويُحتمَل أن تكون تفككت لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض، على ما أعلنت شركة «أستروبوتيك» الناشئة التي صممتها.

وأوضحت «أستروبوتيك» عبر شبكة «إكس» أنها فقدت الاتصال بالمركبة «بيريغرين» قرابة التاسعة من مساء الخميس بتوقيت غرينتش «فوق مياه جنوب المحيط الهادئ» في نهاية رحلة عودتها إلى الأرض، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيداً من السلطات لتحديد مصير المركبة، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وأقلعت «بيريغرين» في بداية الأسبوع الفائت من فلوريدا، ولكن سرعان ما تبين أنها تعرضت لتسرب وقود، مما حال دون هبوطها بسلاسة على سطح القمر كما كان مخططاً لها.

إلا أن المركبة واصلت في الفضاء جمع بيانات مفيدة لمحاولة هبوط أخرى قريبة، وأتاحت كذلك إجراء تجارب علمية بواسطة تجهيزات أرسلتها جهات عدة أبرزها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، من بينها قياس الإشعاع.

مركبة الهبوط الأميركية على القمر تتجه نحو الأرض بعد تسرب وقود
مركبة الهبوط الأميركية الخاصة على القمر تُواصِل التقدّم وجمع البيانات
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لكن الشركة اضطرت أيضاً إلى درس كيفية إنهاء المهمة مع الأخذ في الاعتبار الشكوك المرتبطة بالتسرب، ودون المخاطرة بالتسبب بمشاكل للأقمار الصناعية الموجودة في مدار الأرض، أو بتناثر الحطام في المدار القمري. 

وأعلنت الشركة في نهاية هذا الأسبوع أنها اتخذت «القرار الصعب» بتوجيه المركبة للعودة إلى الأرض، مع أنها كانت قادرة على الاستمرار في العمل في الفضاء «لأسابيع».

 وكتبت «أستروبوتيك» يومها «لا نعتقد أن عودة بيريغرين تشكل أي مخاطر أمنية»، متوقعة أن «تحترق في الغلاف الجوي للأرض». ووجهت الشركة المركبة بطريقة «تحد من مخاطر سقوط الحطام على الأرض»، ويبلغ حجم مركبة الهبوط حجم سيارة غولف صغيرة تقريباً. 

مؤتمر صحفي اليوم لـ«أستروبوتيك»
وتعتزم الشركة عقد مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، تتناول فيه المهمة بأكملها.

وكان من المُفترض أن تصبح بيريغرين، لو نجحت في مهمتها، أول مركبة فضائية أميركية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاماً، وأول مركبة تابعة لشركة خاصة تحقق هذا الإنجاز. 

ومن المقرر أيضاً أن تحاول وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) إنزال مركبة فضائية ليل الجمعة إلى السبت بتوقيت اليابان، وهو ما سيكون أول إنجاز من هذا النوع للدولة الآسيوية.

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