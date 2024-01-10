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«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 07:32 مساء
«اتش بي اي» ستشتري «جونيبر» في مقابل 14 مليار دولار
شعار «اتش بي» في مقر الشركة في بالو التو بولاية كاليفورنيا الأميركية في الرابع من نوفمبر 2016. (أ ف ب)
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ستستحوذ شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية «هيولت باكارد انتربرايز» (HPE) على شركة «جونيبر نتووركس  المتخصصة في معدات الاتصالات مقابل 14 مليار دولار، وفق بيان نُشر أمس الثلاثاء، في عملية من شأنها أن تسمح لـ«اتش بي إي» بتسريع خطواتها في مجال الذكاء الصناعي.

وتستحوذ «اتش بي اي»، المتمحورة حول الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، على لاعب رئيسي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، في عملية أجريت نقداً بالكامل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكتبت الشركتان في بيان مشترك «إن طفرة الذكاء الصناعي والحوسبة عن بعد تزيد الطلب على الحلول التقنية التي تربط وتحمي وتحلل بيانات المؤسسات، من الحوسبة السحابية إلى الحوسبة الطرفية».

نتائج ظهور الذكاء الصناعي التوليدي
وقد أدى ظهور ما يسمى بالذكاء الصناعي التوليدي، والذي تعزز مع بإطلاق «أوبن ايه اي» في نوفمبر 2022، إلى زيادة احتياجات شركات كثيرة في هندسة تكنولوجيا المعلومات وقدراتها، لأنها تتطلب قوة حاسوبية كبيرة.

وعلق المدير العام لشركة (HPE) أنطونيو نيري في البيان قائلاً «ستعزز هذه العملية مكانة (اتش بي اي) على مفترق طرق اتجاهات الذكاء الصناعي، وتزيد من قاعدة عملائنا المحتملين وتدفع نحو الابتكار».

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تأسست شركة «اتش بي اي» في عام 2015 بعد انقسام مجموعة تكنولوجيا المعلومات التاريخية «هيولت-باكارد»، التي كانت آنذاك في مرحلة إعادة الهيكلة.

قررت الشركة أن تجمع أنشطتها الخاصة بالبنية التحتية والبرمجيات وخدمات الأعمال في «اتش بي اي»، فيما بقيت أجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات منتجة في إطار شركة.

تخطط لوضع اللمسات النهائية على عملية الاستحواذ على جونيبر في نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025. وتعوّل الشركة على تحقيق وفر في التكاليف يصل إلى 450 مليون دولار سنوياً، في غضون ثلاث سنوات بعد الاستحواذ.

ويتضمن السعر الذي تقدمه علاوة بنسبة 32% على سعر إغلاق سهم جونيبر، الإثنين، قبل نشر المعلومات الأولى المتعلقة بالاتحاد المحتمل.

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