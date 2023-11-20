«يوتيوب» تطلق أداة جديدة تتيح استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت منصة «يوتيوب» العالمية النقاب عن أداة جديدة تعمل بالذكاء الصناعي تتيح للمستخدمين تقليد أصوات المشاهير، لمساعدة المبدعين في توسيع نطاق الجمهور المستهدف وتحسين جودة المعروض.

وتسمح الأداة التجريبية الجديدة، التي يُطلق عليها اسم «دريم تراك»، للمستخدمين بإنشاء أغاني ومقاطع صوتية قصيرة، عبر توفير بعض البيانات مثل الكلمات ونمط الموسيقى المطلوب، حسب إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

ووافق تسع من مشاهير الفنانين حول العالم باستنساخ أصواتهم عبر أداة «يوتيوب» الجديدة، بينهم سيا وتي بين، وتروي سيفان وجون ليجند وتشارلي إكس سي إكس.

وحتى الآن، حصل مئة من المبدعين في الولايات المتحدة على حق الوصول إلى أداة «دريم تراك»، والتي يمكن استخدامها لتركيب الأصوات على مقاطع الفيديو القصيرة على تطبيق «يوتيوب شورتز»، وهو التطبيق المنافس لـ«تيك توك».

«غوغل» تطلق ميزات جديدة لبرنامج الذكاء الصناعي «بارد»

80 مليون مشترك بخدمة «يوتيوب» المدفوعة

«دريم تراك» تستخدم الذكاء الصناعي لتعزيز التواصل

ونشرت «يوتيوب» نموذجين لما يمكن أن تصبح عليه المقاطع المصورة باستخدام أداة «دريم تراك»، من المغني الأمريكي تشارلي بوث، وهي قريبة بشكل كبير من الشيء الحقيقي.

وقال مسؤول في «يوتيوب»، ليور كوهين، في مدونة إن «أداة دريم تراك مصممة للاختبار، والتعلم، والحصول على ردود الأفعال والأفكار من الفنانين والمبدعين والمشاهدين على حد السواء».

وأضاف: «في هذه المرحلة الأولية، قمنا بتصميم التجربة للمساعدة في اكتشاف كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لخلق أنماط اتصال أعمق بين الفنانين والمبدعين، وبالنهاية الجمهور».