إنتل وديجيتال بريدج توفران حلولًا للذكاء الصناعي للمؤسسات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إنتل وديجيتال بريدج عن إطلاق (Articul8)، وهي شركة مستقلة للذكاء الصناعي التوليدي توفر حلولًا للمؤسسات التي ترغب في بناء ونشر الذكاء الصناعي المولد.

كما يوفر منتج (Articul8)، وهو منصة برمجية متكاملة السرعة والأمان وفعالية التكلفة لمساعدة عملاء المؤسسات الكبيرة على تشغيل الذكاء الصناعي وتوسيع نطاقه. على وجه التحديد، توفر البنية التحتية وطبقة البيانات المُدارة ونماذج اللغة الكبيرة وواجهات برمجة التطبيقات للذكاء الصناعي التوليدي، وفقا لموقع «عالم التكنولوجيا».

وتتضمن بعض حالات استخدام (Articul8) نشر الذكاء الصناعي التوليدي لمهام الأمن السيبراني مثل اكتشاف التهديدات، واكتساب رؤى حول البيانات وإنشاء التصاميم في الهندسة، واستخدام بيانات الذكاء الصناعي في تصنيع أشباه الموصلات، وتعزيز عمليات الاتصالات، وتحديد اتجاهات السوق وتوليد رؤى في مجال التمويل.

توفير حلول للذكاء الصناعي التوليدي للمؤسسات

يعمل برنامج (Articul8) على معالجات (Intel Xeon Scalable) ومسرعات (Intel Gaudi)، لكنه يمكنه العمل على بنية تحتية أخرى أيضًا. في خدمة توفير المرونة لمستخدمي المؤسسات، يمكن لـ (Articul8) العمل مع كلّ من (Intel ,AWS, Google Cloud Microsoft Azure ,NVIDIA).

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ويتبع (Articul8) خطى اتجاهات الذكاء الصناعي للمؤسسات اليوم من خلال تقديم النشر المحلي والتأكد من أن قدرات الذكاء الصناعي الخاصة بها تحافظ على بيانات الشركة وبيانات العملاء والتدريب والاستدلال ضمن محيط أمان المؤسسة. وهو مصمم للمؤسسات التي تتمتع بمستويات عالية من الأمان ومعرفة بالمجال المتخصص.

وقال بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل. في بيان صحفي: «بفضل معرفتها العميقة بمجال الذكاء الصناعي والحوسبة عالية الأداء وعمليات نشر GenAI على مستوى المؤسسات، فإن(Articul8) في وضع جيد لتقديم نتائج أعمال ملموسة لشركة إنتل ونظامنا البيئي الأوسع للعملاء والشركاء». «بينما تقوم إنتل بتسريع الذكاء الصناعي في كل مكان، فإننا نتطلع إلى تعاوننا المستمر مع (Articul8)».

ويمثل إطلاق (Articul8) خطوة مهمة في مجال الذكاء الصناعي التوليدي. من خلال توفير منصة متكاملة وقابلة للتطوير، ويمكنه مساعدة المؤسسات على تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الصناعي التوليدي في مجموعة متنوعة من المجالات.