دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى باحثون من عدة جامعات في الدنمارك دراسة تفيد بإمكانية استخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ بالحالة الصحية التي من المحتمل أن يصبح عليها الأشخاص في المستقبل عبر تحليل بياناتهم التي سيجرى تزويده بها.

ونشر موقع «سبوتنيك» هذه الدراسة، التى اعتمد الباحثون فيها على بيانات جمعوها عن عادات 6 ملايين شخص، وما تعرضوا له من مشاكل صحية في السابق.

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ولفت تقرير، نشره موقع «ساينس أليرت» الأميركي، إلى أن البيانات التي جمعها الباحثون تناولت طرق العيش والطعام والشراب والنوم، وأمور أخرى يجرى ربطها بقاعدة بيانات تُمكن الذكاء الصناعي من توقع ما يمكن أن يتعرض له الأشخاص في المستقبل من أمراض يمكن أن تقودهم للموت المبكر.

التوصل إلى نتائج محتملة

وأوضح التقرير أن الذكاء الصناعي يقوم بدور مهم في عملية معالجة البيانات، والتوصل إلى نتائج محتملة في وقت قصير.

وتعتمد الدراسة الجديدة على استخدام الذكاء الصناعي تقنيات تعمل على ربط الأحداث الخاصة في حياة الفرد مع البيانات الخاصة بأنواع الأمراض، وأسباب الإصابة بها.

وأوضح التقرير أنه باختبار الذكاء الصناعي في هذا الأمر نجح في فهم البيانات الخاصة بكل شخص بطريقة جيدة. ومع ربطها بالبيانات الخاصة بمسببات الوفاة بصورة عامة، تمكن من توقع موعد وأسباب وفاة أي شخص، وفقا للحسابات النظرية التي جرى تزويده بها.