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الذكاء الصناعي يدفع الفنانين إلى تحصين أعمالهم تكنولوجيًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 10:12 مساء
الذكاء الصناعي يدفع الفنانين إلى تحصين أعمالهم تكنولوجيًا
شعارا "أوبن إيه آي" وبرنامجها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في الرابع أكتوبر 2023 (ا ف ب)
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في ظل استغلال بعض مبتكري برامج الذكاء الصناعي البيانات بصورة كبيرة، يعمل عدد من الفنانين بمساعدة باحثين جامعيين على إدخال تغييرات إلى أعمالهم حتى تُصبح غير قابلة للاستخدام.

بالوما ماكلين رسامة أميركية. وبدأت برامج كثيرة للذكاء الصناعي التوليدي توفر أصلاً إمكان ابتكار صور مستوحاة من أسلوب عملها، مع أن الفنانة لم توافق على ذلك ولا تستفيد منه ماليًا.

وتقول الرسامة المقيمة في هيوستن (تكساس) «أنزعج من ذلك»، مضيفة «أنا لست فنانة مشهورة، لكنني انزعجت من فكرة استخدام أعمالي لتدريب» نماذج للذكاء الصناعي.

برنامج «غليز»
وسعيًا إلى الحد من استغلال أعمالها، استعانت ماكلين ببرنامج «غليز» لإضافة عناصر بكسل غير المرئية للعين المجردة إلى أعمالها، بهدف تعطيل عمل الذكاء الصناعي.

وبعد خطوتها هذه، باتت الصور التي يجري إنشاؤها غير واضحة.

يقول بن تشاو، وهو باحث في جامعة شيكاغو أنشأ فريقه برنامج «غليز» «نحاول توفير الأدوات التكنولوجية لحماية المبتكرين من إساءة استخدام نماذج الذكاء الصناعي التوليدية».

وابتكر هذا الأستاذ في علوم الكمبيوتر برنامج «غليز» في أربعة أشهر فقط، مستعينًا بأعمال سابقة ترمي إلى تعطيل تقنية التعرف على الوجوه. ويقول بن تشاو «عملنا بأقصى سرعة، لأننا كنا ندرك أن المشكلة خطرة»، مضيفًا «كانت نسبة كبيرة من الناس متضررة».

وأبرمت شركات كبرى متخصصة في الذكاء الصناعي التوليدي صفقات لضمان الحقوق المرتبطة باستخدام محتوى معين، إلا أن غالبية البيانات والصور والنصوص والأصوات المستخدمة لابتكار النماذج استُخدمت من دون الحصول على موافقة صريحة.

وجرى تحميل «غليز» منذ إطلاقه أكثر من 1.6 مليون مرة، بحسب الباحث الذي يستعد فريقه لإطلاق برنامج جديد هو «نايت شايد».

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يركز «غليز» على الطلبات التي تكون لغتها بسيطة وعادة ما يستعين بها المستخدم في نماذج الذكاء الصناعي التوليدي للحصول على صورة جديدة. ويرمي إلى تعطيل عمل الخوارزمية التي تقترح فورًا احتمالًا آخر كابتكار صورة قط بدل صورة كلب.

ثمة مبادرة أخرى في هذا الخصوص خاصة بشركة «سبانينغ» التي ابتكرت برنامج «كودورو» الذي يرصد المحاولات الكبيرة لجمع الصور عبر المنصات المتخصصة.

ويمكن للفنان إما وقف إتاحة أعماله أو إرسال صورة غير تلك المطلوبة، وهو ما يشكل «تسميمًا» لنموذج للذكاء الصناعي قيد الابتكار والتأثير على مدى موثوقيته، على قول جوردان ماير، المشارك في تأسيس «سبانينغ».

وجرى دمج أكثر من ألف موقع إلكتروني في شبكة «كودورو». وابتكرت شركة «سبانينغ» أيضًا «هاف آي بِن ترايند»  (haveibeentrained.com)، وهو موقع يرصد ما إذا كان نموذج للذكاء الصناعي استعان بصور ويمنح مالك هذه الصور القدرة على حمايتها من أي استخدام مستقبلي لا يحظى بموافقته.

ابتكار «أنتي فايك»
وبالإضافة إلى الصور، ركّز باحثون من جامعة واشنطن في سانت لويس (ميسوري) على بيانات صوتية وابتكروا «أنتي فايك». يضيف هذا البرنامج إلى ملف صوتي أصواتًا إضافية غير محسوسة للأذن البشرية، مما يجعل تقليد الصوت البشري أمرًا مستحيلًا، بحسب ما يوضح تشييوان يو، وهو طالب دكتوراه مسؤول عن فكرة هذا المشروع.

ويرمي البرنامج تحديدًا إلى منع ما يُسمى بـ«ديب فايك» (التزييف العميق)، وهي تلاعبات رقمية تتزايد نسبتها وقربها من الواقع.
وأخيرًا، تواصل منتجو بودكاست ناجح يرغبون في حمايته من أي استخدام سيئ، مع الفريق الذي يشرف عليه البروفيسور نينغ تشانغ، بحسب تشييوان يو.

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