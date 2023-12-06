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البرلمان الأوروبي يناقش الأربعاء نص قانون ينظم الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 02:46 مساء
البرلمان الأوروبي يناقش الأربعاء نص قانون ينظم الذكاء الصناعي
شعار شركة «اوبن ايه آي» يظهر على شاشة هاتف محمول (أ ف ب)
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يجتمع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في بروكسل، للخروج بنص قانوني ينظِّم استخدام الذكاء الصناعي.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يكون سباقاً على المستوى العالمي بإقرار قانون يحد من تجاوزات الذكاء الصناعي مع حماية جانب الابتكار فيه.

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واستؤنفت المفاوضات اليوم عند الساعة 15.00 (14.00 بتوقيت غرينتش)، ويُتوقَّع أن تستمر المناقشات لوقت متأخر من المساء أو الليل، بعد أشهر من المناقشات الطويلة التى تضمنت أخذ برنامج «تشات جي بي تي» في الاعتبار.

وتشير مصادر عدة إلى احتمال عدم التوصل إلى اتفاق وعقد اجتماع جديد في هذه الحالة خلال يناير.

مطالب بإخضاع الذكاء الصناعي لتنظيم صارم
وتأثر المسار التشريعي الذي أُطلق في أبريل 2021، نهاية العام الماضي عقب إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» المولّد للنصوص والذي ابتكرته شركة «اوبن ايه آي».

وسرعان ما برزت برامج مماثلة أطلقتها شركات منافسة، بينها «بارد» من غوغل و «للاما» من ميتا. وأظهرت هذه التطبيقات، بالإضافة إلى برامج تنشئ صوراً على غرار «دال-اي» (من ابتكار «اوبن ايه آي») و«ميدجورني»، قدرات فائقة للعامة لكن اتضح أيضاً أنها تنطوي على أخطار.

ويمكن أن تُستخدم برامج الذكاء الصناعي لنشر صور مزيفة لكن قريبة جداً من الواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قد يتسبّب في تضليل الرأي العام.

وأُدرجت ظاهرة الذكاء الصناعي التوليدي هذه في المفاوضات، نزولاً عند طلب أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يشددون على اعتماد مقاربة أخلاقية وإخضاع الموضوع لتنظيم صارم.

ويتضمن النص الذي سيُناقش الأربعاء قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقق من أنها لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر.

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