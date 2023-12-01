«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

القاهرة - بوابة الوسط

أدى ظهور «تشات جي بي تي»، في نوفمبر 2022، إلى إحداث تغيير في مفهوم البحث على الإنترنت الذي كانت «غوغل» تهيمن عليه منذ 15 عاماً، إذ دفع المجموعة الأميركية إلى تسريع عملية دمج هذه الأداة في محرّكها، ولكن بحذر، على ما أوضح مدير شؤونها العامة كِنت ووكر لوكالة «فرانس برس».

ولفت إلى ووكر، إلى أن الناس يستخدمون الذكاء الصناعي عبر «غوغل» منذ 12 عاماً، سواء من خلال محرّك «غوغل» للبحث، أو خرائط «غوغل مابس»، أو ترجمة «غوغل ترانسليت» ، أو بريد «جي ميل» الإلكتروني.

وتابع أن الذكاء الصناعي أصبح في العام الماضي أكثر وضوحاً، إذ ساهم بروز روبوتات الدردشة في «تسريع عملنا ووسّع التقبّل الشعبي للذكاء الصناعي.. لكنّ العديد من وجوه التقدّم الجديدة تستند إلى الأبحاث التي نشرناها منذ عام 2012».

وتُحاكَم «غوغل» في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها، وقد انتهت أخيراً المرحلة الأولى من هذه المحاكمة الكبيرة، فيما يؤكد «ووكر» أن المحاكمة في الولايات المتحدة كانت تتناول سبب استعانة المستخدمين بـ«غوغل»، مضيفا «كنا سعداء بكوننا أثبتنا أن المستخدمين يختارون غوغل لأنهم يريدون ذلك، وليس لأنهم مضطرون إلى ذلك.. وهذا يعني أنه عندما نعمل مع منصات أخرى تفرض علينا رسوماً لتوزيع منتجاتنا، علينا أن نجعل ذلك الخيار التلقائي. نأمل في أن توافق المحكمة على ذلك وربما سنعرف ذلك في الربيع المقبل».

وحول قانون الذكاء الصناعي الأوروبي المستقبلي، قال إن الشركة تتفق مع الحكومات الفرنسية والألمانية والإيطالية، التي نشرت أخيراً ورقة بحثية تقول إن قانون الذكاء الصناعي يجب أن يركز على الاستجابة المتناسبة القائمة على المخاطر، من خلال درس استخداماته المحددة.

ولفت إلى أن التحديات تختلف تماماً في القطاع المصرفي وقطاعي الصحة أو النقل. ولذلك، «فإننا نشير إلى ما نسميه نهج المحور والشعاع، حيث يوجد مركز للخبرة ولكن حيث يجب على كل هيئة تنظيمية أن تفهم الإمكانات والمخاطر في مجالها».

جعل المعلومات العالمية في متناول الجميع

وتابع «نأمل في أن نتمكن من الاشتراك مع الحكومات في توفير بيئة قانونية تشجع الابتكار وتتبني الابتكارات من الشركات الأوروبية. وكان من اللافت أن نرى 150 شركة أوروبية من الصف الأول تقول إنها تريد تنظيماً مرناً».

ومع محاولات الرقابة في مجموعة من الدول كالصين والمملكة العربية السعودية وروسيا وإيران، قال «ووكر» إن مهمة «غوغل» التأسيسية كانت تتمثل في جعل المعلومات العالمية في متناول الجميع. وما زلنا نعمل على تحقيق هذا الهدف بطريقة مسؤولة.

وتابع أن الشركة تعمل على للحد من تأثير الرقابة على خدماتها، مضيفا «في عام 2010، بلغ بنا الأمر حدّ الكفّ عن توفير خدماتنا في الصين بسبب نظام الرقابة».

وشدد على أن الحكومات في كل أنحاء العالم، تمارس ضغوطًا متزايدة، «ونحن ندرك أن علينا الامتثال لقوانين الدول التي نعمل فيها، لكننا ندعو إلى تعزيز فرص الوصول إلى المعلومات حيثما أمكن ذلك»، مضيفا «نأمل في أن تسود رؤية الإنترنت المفتوح والمجاني. فمن خلاله يمكننا في دقائق مشاركة أفكار واكتشافات، وهو ما كان ليستغرق شهوراً أو سنوات قبل جيل».