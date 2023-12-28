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«نيويورك تايمز» تقاضي شركتين لانتهاك حقوق المؤلف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 10:46 صباحا
«نيويورك تايمز» تقاضي شركتين لانتهاك حقوق المؤلف
شعار جريدة نيويورك تايمز. (أرشيفية: الإنترنت)
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استمرت جريدة «نيويورك تايمز»، يوم الأربعاء في ملاحقتها القضائية لشركتي «أوبن إيه آي» مخترعة «تشات جي بي تي»، و«مايكروسوفت»، أبرز مستثمر فيها، أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بتهمة انتهاك حقوق المؤلف.

وقالت ناطقة باسم الجريدة لوكالة «فرانس برس» إنه كما «ورد في الشكوى، فان «ميكروسوفت» و«أوبن إيه آي» استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الصناعي بدون أخذ إذن الجريدة».

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وتقدر الجريدة الأضرار التي لحقت بها حسب الشكوى بمليارات الدولارات.

وأضافت: «يعتمد الذكاء الصناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات الجريدة المحمية بحقوق الطبع والنشر».

وتابعت «أن «ميكروسوفت» و«أوبن إيه آي» بالإضافة إلى ذلك أعطتا مضمون الجريدة أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما».

ولفتت الجريدة إلى أنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها لكن دون جدوى حتى الآن.

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