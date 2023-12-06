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الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا لحماية أفضل للمصممين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 06:52 مساء
الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا لحماية أفضل للمصممين
علم الاتحاد الاوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل في 11 مايو 2022. (أ ف ب)
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أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقا يتضمن قواعد جديدة ترمي إلى توفير حماية أفضل للمصممين، في عصر تنتشر فيه طابعات «3 دي» وتقنية الذكاء الصناعي، على ما أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه القواعد كتحديث للموجودة أصلاً والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عاماً، إذ تأخذ في الاعتبار بصورة أفضل التقنيات الجديدة وأشكال التعبير الحديثة كالرسوم المتحركة والخرائط والشعارات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأكد وزير الصناعة الإسباني جوردي هيريوي بوهر أن هذا الاتفاق سيجعل حماية حقوق التأليف والنشر «أسهل وأرخص وأسرع».

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وسيحصل المصممون الذين يسجّلون أعمالهم على حماية لخمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أقصاها 25 سنة، ويتعيّن عليهم أن يدفعوا لقاء ذلك 350 يورو. قد يُرفَض العمل إذ كان التصميم يحوي استنساخاً لأحد عناصر التراث الثقافي التي تحدّدها اليونسكو، كالأزياء التقليدية والنصب التذكارية للتراث الوطني.

ويستثني الاتفاق القطع المنفصلة اللازمة لتصليح تصميم معقّد وإعادته إلى مظهره الأصلي، ومن شأن ذلك أن يساهم في خفض التكاليف التي يتكبّدها المستهلك في حال أراد تصليح القطعة، على ما أوضح الاتحاد الأوروبي.

قطاع التصميم يمثل 16% من الناتج المحلي
ويمثل قطاع التصميم نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي و14% من إجمالي اليد العاملة، بحسب المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء السبعة والعشرين.

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