مسافر أميركي يعض مضيفة... فعادت الطائرة اليابانية إلى طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب راكب مخمور الأربعاء في إحدى الطائرات التابعة لشركة الطيران اليابانية «أول نيبون إيروايز» كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في عودة الرحلة لنقطة إطلاقها في طوكيو بعدما أقدم على عض مضيفة طيران مسببًا لها إصابات طفيفة.

وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة «فرانس برس» أن «الراكب الذي ذكرت وسائل إعلام أنه أميركي في الخامسة الخمسين، عمد إلى عض ذراع مضيفة من أعضاء الطاقم، مسببًا لها جروحًا طفيفة، مشيرًا إلى أنه كان ثملًا كليًا».

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ودفع الحادث قائد الطائرة التي كانت تحمل 159 مسافرًا، إلى الاستدارة فوق المحيط الهادئ، وعاد بها باتجاه مطار هانيدا في العاصمة اليابانية، حيث سُلِّم الراكب إلى الشرطة، بحسب الوكالة.

وأفادت محطة «تي بي إس» اليابانية أن «الراكب الموقوف أكد للمحققين أنه لا يتذكر إطلاقًا ما أقدم عليه».

وعلق عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الحادثة، مشبهين العضة بـ«المشهد الأول من فيلم عن الموتى الأحياء».