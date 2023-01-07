فصل موظف تبوّل على راكبة في الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط

استغنت مجموعة «ويلز فارغو» المصرفية الأميركية، الجمعة، عن خدمات مسؤول هندي في فرعها بالهند، عقب دعوى تتهمه بالتبوّل وهو تحت تأثير الكحول على راكبة سبعينية خلال رحلة لخطوط «إير إنديا» الجوية.

وطُرد شانكار ميشرا الذي كان حسب وسائل إعلام نائب رئيس الفرع الهندي لمجموعة «ويلز فارغو»، عقب شكوى تقدمت بها راكبة (72 عاما) إلى إدارة «إير إنديا» بشأن واقعة حصلت في 26 نوفمبر خلال رحلة كانت متوجهة من نيويورك إلى نيودلهي، وفق «فرانس برس».

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وأكدت المجموعة المصرفية أن «ويلز فارغو تفرض على موظفيها أن يحترموا قواعد صارمة لناحية السلوكين المهني والشخصي»، مشيرة إلى أنّ «هذه المزاعم مثيرة للقلق بصورة كبيرة».

وأوضحت «ويلز فارغو» أن المسؤول صُرف من العمل، من دون ذكر اسم «ميشرا» أو تحديد الموقع الذي يتولاه في المجموعة. وأكدت أنها تتعاون مع الشرطة في هذا الخصوص.

وميشرا الذي قيل إنه كان خلال الرحلة تحت تأثير الكحول، متوار عن الأنظار بعدما رفعت شركة الطيران دعوى في حقه. وذكرت شرطة نيودلهي أن ميشرا لا يزال فارا من وجه العدالة، إلا أن عناصر الشرطة تواصلت مع أسرته.

بيان وكلاء الدفاع

وفي بيان أصدره وكلاء الدفاع عن ميشرا وعرضته وسائل إعلام، أكد ميشرا أنه توصّل إلى حل للمشكلة مع الراكبة في الفترة التي تلت الواقعة.

وأشار البيان الذي نقلته «إنديا توداي» إلى أنّ «المحادثات عبر واتساب بين المتهم والراكبة تظهر بوضوح أنّه تولى تنظيف ملابسها وحقائبها في 28 نوفمبر»، وأن هذه الأغراض «أُرسلت لها في 30 نوفمبر».

وتلقّت شركة «إير إنديا» سيلا من الانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الشكوى التي تقدمت بها الراكبة. ولامت هيئة الطيران المدني الهندي إدارة «إير إنديا» لعدم إبلاغها عن الحادثة.