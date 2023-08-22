8 أشخاص بينهم 6 أطفال عالقون داخل «تلفريك» في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

عَلِق ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفال، الثلاثاء، داخل عربة «تلفريك» في منطقة جبلية نائية في شمال غرب باكستان، على ما أفادت مصادر رسمية. واستخدم الأطفال التلفريك للوصول إلى المدرسة عندما علق على ارتفاع حوالي 365 مترا نتيجة توقف أحد الكابلات عن العمل.

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