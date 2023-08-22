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8 أشخاص بينهم 6 أطفال عالقون داخل «تلفريك» في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 01:55 مساء
8 أشخاص بينهم 6 أطفال عالقون داخل «تلفريك» في باكستان
صورة التقطت في 12 يوليو 2021 لإحدى مقصورات الـ«تلفريك» في مكسيكو. (أ ف ب)
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عَلِق ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفال، الثلاثاء، داخل عربة «تلفريك» في منطقة جبلية نائية في شمال غرب باكستان، على ما أفادت مصادر رسمية. واستخدم الأطفال التلفريك للوصول إلى المدرسة عندما علق على ارتفاع حوالي 365 مترا نتيجة توقف أحد الكابلات عن العمل.
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وقال المسؤول البارز في خدمات الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، عبدالباسط خان لـ«فرانس برس»، إن «التلفريك معلق بكابل»، مضيفًا: «علق في داخله ما لا يقل عن ثمانية ركاب معظمهم من التلاميذ».
عملية الإنقاذ
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، أن ستة أطفال وشخصين بالغين عالقون في مقصورة الـ«تلفريك»، مشيرة إلى أن الجيش أصدر أمرا بإنقاذهم.
وقال مسؤول بارز آخر في الإقليم يدعى سيد حماد حيدر لـ«فرانس برس»: «طلبنا من الحكومة (الإقليمية) تزويدنا بمروحية لأن عملية الإنقاذ غير ممكنة دون هذه الطائرة».

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