الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

أنا مُدين للفنانة هناء يوسف الدالي، وبالتأكيد لغيرها من قامات ليبيا الفنية، حقهم في أن أعتذر لها، ولهن! وكيف لا ألوم نفسي، وأنا متابع للمرحوم صديقي الفنان محمد عبدالهادي استيته، فلقد عملتُ تحت امرته في ستينيات القرن الماضي، بنظارة الاشغال، ومنها تواصلت صداقتنا، وتوثقت عندما اسس المرسم الجامعي الذي له الفضل على الكثيرين من فنانين انطلقوا باقتدار داخل بلادنا وخارجها.

فنانة متعاونة مع منظمة (أمازونات ليبيا)

اعتذر للأستاذة المربية هناء الدالي لأنني لم اسمع بها من قبل، وزاد قلقي وخشيتي على ذاكرتي، أنني لم ارها في المرسم الجامعي، ولا يخالجني شك أن كثيرين من تلاميذها، مازالوا مأخوذين بالفن، ولعل بعضهم أصبحوا من فناني ليبيا الآن. عندما التقيتها مصادفة في جلسة ثقافية اجتماعية، في (منظمة امازونات ليبيا) عرفت من السيدة الشاعرة خديجة بسيكري، التي قدمتها إلى أنها فنانة تشكيلية، لها لوحة اقتنها منظمة (كوسيس) الايطالية للفكر والإبداع منذ سنة 2013 ،

تدرس تصنيع الدمي وتدرب الاطفال هلى تصنيعها

وأنها مازالت حتى الآن.مهتمة بفن الأطفال التشكيلي، وصنع الدمى بل وتدرسهم و تدربهم على تصنيعها . وعندما تحدثت معها عرفت أن والدتها السيدة فاطمة محمود الحداد، احدى السيدات اللواتي تعلمن تحت اشراف احدى رائدات النهضة النسائية في ليبيا، كانت تصنع الدمى لأطفال الشارع.