إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و212 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت آخر أرقام رسمية أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليونا و212 ألف برميل يوميًا.

وحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فقد بلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



استئناف التنقيب عن النفط الليبي

ودفع استئناف شركات أجنبية أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج النفطي في ليبيا، البعض إلى إنعاش آمالهم بتحقيق الاستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، والتي تتضمن رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا كخطوة أولى، قبل الوصول إلى ثلاثة ملايين برميل كهدف أكبر.

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والخميس الماضي، تمكنت شركة «مليتة» للنفط والغاز من إعادة التنقيب للبئر (A1) بحقل أبوالطفل النفطي، وذلك في إطار تنفيذ خطة المؤسسة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج. بدورها، أعلنت مسؤولة تنفيذية بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية أن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.

