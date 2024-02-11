شركة البريقة: مستعدون لتلبية الطلب المتزايد على غاز الطهي في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس مجلس إدارة شركة «البريقة لتسويق النفط»، فؤاد بالرحيم، مستودع الزاوية النفطي، حيث أكد استعداد الشركة لتلبية الطلب المتزايد على غاز الطهي المنزلي خلال شهر رمضان.

وشدد بالرحيم على ضرورة تنسيق تشغيل خطوط الوقود من الزاوية إلى مستودع طرابلس، ومعالجة أي تحديات أو نواقص قد تواجه عملية الإنتاج، وذلك خلال الزيارة التي جرت أمس السبت.

ضرورة توفير المحروقات في ظل ظروف الطقس القاسية

وأكد أهمية تلبية الحاجة الملحة للمحروقات في ظل ظروف الطقس القاسية، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عمليات التشغيل في إنتاج وتعبئة أسطوانات الغاز، وتوزيع الوقود السائل في وحدات التعبئة.

وأشارت الشركة إلى «التزام مجلس الإدارة بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، مع الاهتمام الكبير بتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق والمستهلكين فيما يتعلق بالغاز المنزلي والوقود».

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اجتماع مع شركات توزيع الوقود في المنطقة الوسطى

كما عقد بالرحيم اجتماعًا في مدينة مصراتة مع شركات التوزيع في المنطقة الوسطى والجمعية العربية لنقل الوقود.

وناقش المجتمعون آلية العمل وتذليل الإشكاليات، بالإضافة إلى دور شركة البريقة في تعزيز التعاون والتفاهم مع شركائها في توزيع المنتجات النفطية.

من اجتماع بالرحيم مع مسؤولي شركات التوزيع في المنطقة الوسطى (شركة البريقة)