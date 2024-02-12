محكمة الجنايات تقضي بسجن 6 موظفين تابعين لشركة الكهرباء 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة الجنايات بسجن ستة موظفين بالشركة العامة للكهرباء عشر سنوات وتغريمهم مليونًا و466 ألفًا و852 دينارًا؛ لإدانتهم بسرقة معدات ومستلزمات خاصة بالشركة، وفق ما أعلن مكتب النائب العام.

وقال مكتب النائب العام في بيان مقتضب، إن المحكمة تصدت لواقعة سرقة مكونات شبكة الإمداد الكهربائي؛ فتولت تحقيق تعمَّد ستة متهمين سرقة المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي، وصيانتها، ثم قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم.

- النائب العام يحيل عاملين في شركة الكهرباء إلى المحاكمة

وفي العام 2021، أعلن مكتب النائب العام في بيان، إحالة عاملين في الشركة العامة للكهرباء إلى المحاكمة بناء على بلاغ من جهاز الأمن الداخلي يتعلق «بتحصلهم على منافع غير مشروعة مردها إساءة استعمال سلطات الوظيفة ومخالفة القانون واللوائح المنظمة لإدارة المال العام».

وأشار مكتب النائب العام إلى ثبوت جريمة «قبول عطية لا حق لهم فيها، قدمها لهم مالك الشركة المتعاقد معها على توريد بعض المواد التشغيلية لصالح الشركة العامة للكهرباء». ولم يوضح البيان أسماء المتهمين أو الشركة التي منحتهم عطية.