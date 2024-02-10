عميد بلدية براك الشاطئ يستقيل ويتهم الحكومة بالتقصير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي الجيلاني تقديم استقالته للمجلس البلدي ووزارة الحكم المحلي، لعدة أسباب أبرزها التقصير الحكومي.

وأرجع الجيلاني، في مقطع مصور نشرته صفحة البلدية أمس الجمعة، استقالته إلى التقصير الحكومي في إيصال الخدمات، والأجهزة الأمنية، وبعض الأجهزة الأخرى، وعدم تعاون وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى عدم تعاون الأهالي داخل البلدية.

- انقطاع الكهرباء في براك الشاطئ جراء عطل في محول

وتابع أن البلدية «لا يوجد بها مجلس شورى ولا أعيان ولا من يتعاون أو يقول كلمة حق أو من يسعى للإصلاح».

وفي 4 ديسمبر الماضي، ألمح عميد البلدية الجيلاني إلى التقصير الحكومي بشأن الخدمات العامة داخل البلدية، مطالبا المواطنين بعدم إلقاء اللوم على المجلس البلدي بشأن الخدمات المتردية، خاصة مختنقات شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية هي المعنية بتنفيذ تلك المشروعات من الميزانيات المخصصة لها.