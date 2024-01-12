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انقطاع الكهرباء في براك الشاطئ جراء عطل في محول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 05:48 مساء
انقطاع الكهرباء في براك الشاطئ جراء عطل في محول
سيارة تحمل محول كهرباء مخصص لمنطقة براك الشاطئ، 12 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار في براك الشاطئ جراء عطل بالمحول القديم في المنطقة.

ووجهت الشركة بصرف محول بشكل عاجل إلى المنطقة من مخازن الشركة الرئيسية في العاصمة طرابلس، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وصول شحنات زيوت مخصصة للمحطات
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة وصول شحنات زيوت إلى مخازنها الرئيسية، مخصصة لمحطات الكهرباء.

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كما استقبلت المخازن قطع غيار خاصة بمشروع محطة طبرق الغازية، وذلك في إطار خطة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

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