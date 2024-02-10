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المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي دعم باريس للجنة المالية العليا وضمان إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 04:46 مساء
المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي دعم باريس للجنة المالية العليا وضمان إجراء الانتخابات
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، طرابلس، 10 فبراير 2024 (المجلس الرئاسي)
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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وناقشا «دعم فرنسا لعمل اللجنة المالية العليا»، وضمان إجراء الانتخابات الليبية.

وقال بيان للمجلس الرئاسي إن المنفي استقبل سولير بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج في مقر المجلس اليوم السبت.

وأضاف البيان أن سولير نقل للمنفي «تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، وأكد حرص بلاده على ضرورة «استمرار حالة الاستقرار في ليبيا، ودعمها لرئيس المجلس في كل خطواته لمعالجة حالة الانسداد السياسي وضمان إجراء الانتخابات في بيئة ملائمة يُشارك فيها كل الليبيين».

دعم فرنسي لترشيد الإنفاق في ليبيا
وأشار المجلس الرئاسي إلى أن اللقاء تطرق إلى الدعم الفرنسي لتطبيق معايير الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق والعدالة في استخدام الموارد المالية لتنفيذ مشاريع التنمية.

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وناقش الطرفان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في جميع المجالات؛ فيما تحدث المنفي عن «دور فرنسا المحوري في القضية الليبية ودعمها اللامحدود لعمل المجلس الرئاسي تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال».

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