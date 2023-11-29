سفير فرنسا يؤكد استمرار دعم باريس لعمل «اللجنة المالية العليا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج «استمرار دعم بلاده لعمل اللجنة المالية العليا» التي شكَّلها المجلس الرئاسي الصيف الماضي، وذلك «كآلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد السفير الفرنسي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

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وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء جرى خلاله بحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في ليبيا وكيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تهدف إلى حشد الدعم للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وكذلك المصالحة الوطنية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي، في إطار التمهيد للعملية الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.