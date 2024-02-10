العثور على عائلة سودانية تائهة في صحراء الكفرة منذ 8 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة إبراهيم بلحسن، مساء الجمعة، العثور على عشرة تائهين في صحراء المدينة منذ ثمانية أيام.

وأوضح بلحسن، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية (وال)، أنه جرى العثور على عائلة سودانية مكونة من نساء وأطفال، فضلا عن شابين ليبيين (سائق ومساعده). وأشار إلى أن عملية الإنقاذ جرت بعد عملية بحث واسعة، شارك فيها متطوعون وعدد من عناصر كتيبة «سبل السلام» المكلفة بتأمين مناطق الجنوب.

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وعثر على المفقودين في حالة جفاف حادة وصدمات نفسية، فقدم لهم جهاز الإسعاف الإسعافات الأولية، ونقلهم إلى مستشفى الكفرة، لاستكمال العلاج وإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

ويتزايد أعدد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في بلادهم إلى بلدية الكفرة في ظل محدودية إمكاناتها، وفق ما أفاد الناطق باسم البلدية، عبدالله سليمان، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، موضحا أن عدد النازحين السودانيين غير معروف حتى الآن، ولافتا إلى أنهم يقبعون في المزارع وبعض المساكن القديمة بالمدينة.

من عملية إنقاذ 10 تائهين في صحراء الكفرة، 9 فبراير 2024. (وال)

من عملية إنقاذ 10 تائهين في صحراء الكفرة، 9 فبراير 2024. (وال)

من عملية إنقاذ 10 تائهين في صحراء الكفرة، 9 فبراير 2024. (وال)

من عملية إنقاذ 10 تائهين في صحراء الكفرة، 9 فبراير 2024. (وال)