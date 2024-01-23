بلدية الكفرة: أعداد النازحين السودانيين في تزايد والإمكانات محدودة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أكدت بلدية الكفرة تزايد أعدد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في ظل محدودية الإمكانات، مناشدة الجهات الحكومية بدعم البلدية لمواجهة تداعيات الحرب في السودان.

وقال الناطق باسم البلدية عبدالله سليمان، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن عدد النازحين السودانيين غير معروف حتى الآن نظرًا لعدم رصدهم، وهم يقبعون في المزارع وبعض المساكن القديمة بالمدينة.

- منظمة الهجرة: 600 ليبي عادوا من السودان بفعل الحرب

بلدية الكفرة: الغذاء والدواء لا يكفيان لمواجهة تزايد أعداد النازحين

وأضاف سليمان أن مخزون المدينة من الغذاء والدواء قد لا يكفي لمواجهة تزايد أعدادهم، فضلًا عن الهواجس الأمنية، مناشدًا الحكومات دعم البلدية لمواجهة تداعيات الحرب في السودان.

وفي أغسطس الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين بفعل الصراع في السودان إلى ليبيا بـ3380 نازحًا، بينهم 2880 نازحًا في الكفرة. ومنذ ذلك الحين لم تصدر إحصاءات أو تقديرات بعدد الفارين من الحرب الأهلية هناك.