منظمة الهجرة: 600 ليبي عادوا من السودان بفعل الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين بفعل الصراع في السودان إلى ليبيا بـ3380 نازحا خلال ما يزيد عن 100 يوم، من بينهم 600 ليبي.

ولاحظت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الأممية في ليبيا وصول 3380 نازحًا (2880 في الكفرة و500 في أم الأرانب) من المهاجرين السودانيين وجنسيات أخرى نتيجة أزمة السودان، وذلك حتى 31 يوليو الماضي، ويشمل ذلك 2490 مهاجرًا سودانيًا، و600 عائد ليبي.

وقدرت الهيئة الأممية عدد اللاجئين الذين يستضيفهم مركز احتجاز الكفرة بـ360 نازحًا من مواطني دول أخرى، والسودانيين القادمين من السودان، مشيرة إلى أن هذه المجموعات تعيش في ظروف شديدة الضعف مع تزايد الاحتياجات الطبية.

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وأظهرت أحدث بيانات مصفوفة تتبع حركة النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة أن المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح عدد هائل من الأشخاص، حيث لجأ أكثر من 926 ألف شخص إلى خارج البلاد، بينما نزح 3.02 مليون شخص داخليًا.

ووفقا لآخر إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للهجرة بشأن الوضع الإنساني في السودان، أُجبر الأفراد على مغادرة جميع ولايات السودان التي يبلغ عددها 18 ولاية، بينما تتركز النسبة الأعلى من النازحين داخليًا في ولايات نهر النيل (15%) والشمالية (11%) وشمال دارفور (9%) والنيل الأبيض (9%). وأفادت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن 71% من إجمالي النازحين فروا من ولاية الخرطوم.

وأوضحت المنظمة أن التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى الأيام الـ 108 الماضية تفوق إجمالي الحالات المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، لكنها أشارت أيضًا إلى أن الوصول إلى العديد من المناطق لا يزال مستحيلاً بسبب القتال؛ ما يعني أن التقييمات الحالية استندت إلى تقارير أو تقديرات أولية.