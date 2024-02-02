ملف نازحي السودان على طاولة 3 وزراء بحكومة حماد

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي التباوي، اليوم الجمعة، سبل حل مشكلة نازحي السودان في بعض المناطق مثل الكفرة وبنغازي وأجدابيا وسبها.

جاء ذلك خلال اجتماع التباوي مع وزيري التعليم التقني فرج خليل والشؤون الاجتماعية المبروك محمد لمناقشة سبل التعاون بين الوزارات الثلاث في الملف، وفق بيان مقتضب صادر عن الحكومة.

وأشار البيان إلى إشادة الوزيرين خليل والمبروك ببرامج ومبادرات وزارة الهجرة وثنائهما على نجاح المؤتمر الأفريقي حول الهجرة الذي دعا إلى تفاهمات جديدة مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين.

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وخلص المؤتمر الذي انعقد في مدينة بنغازي يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين إلى إصدار بيان ختامي حمل اسم «إعلان بنغازي» أكد رفض المشاركين لعب دور «الشرطي» للقارة الأوروبية.

بلدية الكفرة: أعداد النازحين السودانيين في تزايد والإمكانات محدودة

ونهاية يناير الماضي، أكدت بلدية الكفرة تزايد أعدد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في ظل محدودية الإمكانات. وقال الناطق باسم البلدية عبدالله سليمان في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد النازحين السودانيين غير معروف حتى الآن نظرًا لعدم رصدهم، موضحًا أنهم يقبعون في المزارع وبعض المساكن القديمة بالمدينة.

وأضاف سليمان أن مخزون المدينة من الغذاء والدواء قد لا يكفي لمواجهة تزايد أعدادهم، فضلًا عن الهواجس الأمنية، مناشدًا الحكومات دعم البلدية لمواجهة تداعيات الحرب في السودان.

وفي أغسطس الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد النازحين إلى ليبيا بفعل الصراع في السودان بـ3380 نازحًا، بينهم 2880 نازحًا في الكفرة. ومنذ ذلك الحين لم تصدر إحصاءات أو تقديرات بعدد الفارين من الحرب الأهلية هناك.