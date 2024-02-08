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تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 08 فبراير 2024, 07:27 مساء
تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب
ولي العهد الأمير محمد رضا السنوسي يقف أمام علم النظام الملكي الليبي السابق في لندن، 3 مارس 2011 (أ ف ب)
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يشكّك تقرير فرنسي في نوايا الطبقة السياسية الليبية إزاء قضية محاولة تقاربها مع نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد الحسن الرضا السنوسي، معتقدا أن «الرمزية والشعبية والتراث التاريخي ليست كافية» للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة.

واستحضر تقرير لموقع «فرانس 24»، اليوم الخميس، العودة السياسية المفترضة للأمير محمد السنوسي الذي يرى في نفسه القدرة على لعب «دور صانع السلام في بلد ممزق بين الميليشيات».

مشاورات السنوسي
ومنذ منتصف يناير المنقضي، كثف السنوسي مشاوراته في الخارج مع قادة من مختلف القبائل وأعيان ليبيا، والتي يستعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يروج لاستئناف المفاوضات الوطنية، بما ينقذ البلد من «ويلات الحروب والفتنة والانقسام». وبينما جرى إلغاء النظام الملكي منذ أكثر من نصف قرن، يأمل «جزء من الطبقة السياسية» في عودة الأمير إلى التكفل بشؤون البلاد على خلفية الانقسام السياسي.

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ونقل التقرير الفرنسي عن المتخصص في الشؤون الليبية والباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن جلال حرشاوي، قوله عن السنوسي: «إنه رجل ذكي، يسهل الوصول إليه ولديه وعي ببلده، وأنه مهتم بشدة بالواقع بالنسبة لشخص عاش في المنفى منذ عقود يود أن يساهم بشكل إيجابي في حل الأزمة الداخلية خلال 2024».

تحذير من الاستغلال السياسي للسنوسي
لكن حرشاوي متشكك بشأن العودة السياسية للأمير محمد، «لأن الرمزية والتراث التاريخي ليست كافية وحدها»، محذرًا من الاستغلال السياسي الذي يمكن استخدامه كـ«أداة»، بحسب «فرانس 24».

ويعتقد الخبير أنه «من الوهم تخيل أن الأمير يمكن أن يظل شخصية محايدة ترمز إلى وحدة البلاد، دون الارتباط بأي قوة سياسية أو ميليشيا عسكرية محلية»، مضيفًا: «لديه رأس مال سياسي سوف يستهلكه على الفور بمجرد أن تطأ قدماه ليبيا، حيث سيتعين عليه أن يطلب الحماية من أحد الأطراف».

ويتابع الباحث أن الفاعلين كافة يتمنون عودته «لأن الجميع يريد استغلاله»، مؤكدًا أن المجموعات المسلحة الليبية «تتواصل معه منذ سنوات». لكن بالنسبة لجليل حرشاوي، قد يكون للأمير محمد دور أكثر إثارة للاهتمام إذا وضع عودته في الميزان مع الطبقة السياسية الليبية لدفعهم للمضي قدما في اعتماد دستور جديد.

وأشار موقع «فرانس 24» في التقرير إلى أن أنصار محمد الحسن السنوسي يحلمون بالعودة إلى دستور 1951، الذي ضم مملكة موحدة مكونة من ثلاثة أقاليم تتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكن «يظل الشغل الشاغل لليبيين هو معرفة ما سيأكلونه، وما إذا كانوا سيحصلون على الكهرباء، أو حتى ما إذا كانت رواتبهم ستُدفع لهم»، كما يقول جليل حرشاوي، مذكرا بأن 60% من سكان البلاد عمرهم أقل من 30 عامًا ولم يعرفوا ليبيا مطلقا خلال العهد الملكي.

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