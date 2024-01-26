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الإذاعة الفرنسية: دور أردني لعودة السنوسي إلى طرابلس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 26 يناير 2024, 12:21 صباحا
الإذاعة الفرنسية: دور أردني لعودة السنوسي إلى طرابلس
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، 24 يوليو 2023 (أ.ب)
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توقعت مصادر فرنسية عودة نجل ولي العهد إبان النظام الملكي في ليبيا، محمد الحسن الرضا السنوسي بمبادرة من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة، إلى ليبيا في 9 فبراير.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الدبيبة يسعى من وراء تشجيع السنوسي على العودة للحفاظ على موقعه، حسب ما نقلت الإذاعة الفرنسية الرسمية عن مصادر لم تسمها.

الإذاعة الفرنسية: إخلاء قصر ولي العهد سابقًا في طرابلس
وأشارت الإذاعة إلى تعليمات صدرت عن الدبيبة بإخلاء قصر ولي العهد سابقًا الواقع بطريق الشط، على مقربة من قاعدة بوستة البحرية، بطرابلس ليتخذ منه السنوسي مقرًا لإقامته.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الدبيبة تصرف بناء على اقتراح أردني حتى يتمكن من الاحتفاظ بمقعده كرئيس للحكومة.

ووفق تعليق الإذاعة، «سيضرب الدبيبة عصفورين بحجر واحد، ليقطع الطريق إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا أمام اثنين من المتنافسين الرئيسيين في الوقت نفسه، وهما المشير خليفة حفتر ، ونجل العقيد القذافي سيف الإسلام».

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ويعتقد محمد الحسن الرضا السنوسي أنه قادر على إعادة توحيد الليبيين من خلال العودة إلى دستور 1951، إذ ستصبح بعودته ليبيا مرة أخرى مملكة موحدة مكونة من ثلاث أقاليم تستفيد من الحكم الذاتي.

لقاءات السنوسي
وللقيام بذلك، يجري السنوسي، الذي يعيش بشكل رئيسي في لندن منذ عام 1988، اتصالات ومشاورات مكثفة في إسطنبول مع كبار الشخصيات الليبية القادمة من مختلف مناطق البلاد الأربعة للقائه.

ويقول إنه يسعى إلى إقامة حوار وطني سيوسعه فور عودته إلى ليبيا، لكنه بالنسبة له، كما أعلن في مايو الماضي: «الوضع الليبي لا يسمح بتنظيم انتخابات ما دامت التوترات والصراع على المال والسلطة مستمرين».

ويؤكد السنوسي أنه لا يوجد حل آخر لليبيا سوى العودة إلى النظام الملكي، مضيفًا أن لديه الإرادة والطاقة للقيام بهذه المهمة.

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