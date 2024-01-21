شاهد في «تغطية خاصة»: الملكية.. آخر الحلول أم خطوة أخرى خاطئة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «تغطية خاصة» المذاعة على قناة «الوسط» (wtv) الضوء على مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي وقدرتها على اختراق الانسداد الحالي في العملية السياسية.

وأعلن السنوسي مبادرته الجديدة في كلمته بالذكرى السنوية لعيد الاستقلال، واقترح إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره «نقطة انطلاق منطقية» لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقدًا مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل.

وأوصى تقرير للمرصد الأوروبي «لوبسيرفتوار دو لوروب» صنَّاع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اهتمام أكبر بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها نجل ولي العهد إبَّان الحكم الملكي في ليبيا.

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