ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مسجلًا 6.47 دينار مقابل 6.41 دينار أمس الأربعاء.

وزاد سعر اليورو إلى 6.97 دينار من 6.88 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.90 دينار من 7.87 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على مستوى 1.95 دينار و0.20 دينار على التوالي. في حين ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 303 دنانير من 302 دينار أمس.

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أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

أما بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، اليوم الخميس، فقد تباينت مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار المسجل أمس، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.09 دينار أمس، وارتفع اليورو إلى 5.21 دينار مقارنة بـ5.20 دينار أمس، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وفي حين بلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.25 مقابل 3.27 دينار ليبي أمس، سجل الفرنك السويسري 5.53 دينار مقابل 5.56 دينار أمس، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.29 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.