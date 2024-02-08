استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار المسجل أمس، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.09 دينار أمس، وارتفع اليورو إلى 5.21 دينار مقارنة بـ5.20 دينار أمس.

أسعار بعض العملات الدولية

وفي حين بلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.25 مقابل 3.27 دينار ليبي أمس، سجل الفرنك السويسري 5.53 دينار مقابل 5.56 دينار أمس، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.29 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.