الكبير يناقش مع القائم بالأعمال المصري «الجهود المبذولة لإقرار موازنة 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا، مصطفى تامر، «الجهود المبذولة لإقرار موازنة 2024»، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للمصرف.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر المصرف بطرابلس، تناول عدة مسائل، أهمها «الجهود المبذولة لإقرار موازنة 2024، ودور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة، وترشيد الإنفاق العام».

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش «دعم جهود مؤسسة النفط، لتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج من النفط والغاز، وآخر مستجدات مشروع توحيد المصرف المركزي».

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دور الشركات المصرية في إعادة إعمار مدينة درنة

وكذلك تناول الاجتماع دور الشركات المصرية في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة. ومطلع يناير الماضي، وقّع صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بمقره في درنة، عقودا في مجال الإعمار مع شركة «المقاولون العرب» المصرية.

وبالإضافة إلى درنة، تتولى شركات مصرية أعمال بنية تحتية في المنطقة الغربية، على رأسها مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع القائم بالأعمال المصري لدى ليبيا مصطفى تامر، الأربعاء 7 فبراير 2024 (المصرف المركزي)

محافظ مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع القائم بالأعمال المصري لدى ليبيا مصطفى تامر، الأربعاء 7 فبراير 2024 (المصرف المركزي)