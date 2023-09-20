حماد يبحث مع ممثلي شركات مصرية ملف إعمار درنة وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأربعاء، ملف إعادة إعمار درنة وضواحيها خلال لقائه عددا من ممثلي الشركات المصرية في ليبيا، وذلك بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وأكد حماد، بحسب بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ، مشددا على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لأهميتها في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.

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والأحد الماضي، اقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنشاء آلية شاملة، للإشراف على جهود التعافي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، وتحديد الأولويات، وضمان المساءلة.

في حين اقترح نواب المدن والمناطق المتضررة في مجلس النواب إنشاء جهاز، لإعادة إعمار تلك المناطق، يتبع مجلس الوزراء.

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مع عدد من ممثلي الشركات المصرية في ليبيا، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مع عدد من ممثلي الشركات المصرية في ليبيا، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مع عدد من ممثلي الشركات المصرية في ليبيا، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)