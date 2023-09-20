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أونماخت يعرض مشاركة ألمانيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 11:56 صباحا
أونماخت يعرض مشاركة ألمانيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء «دانيال»
لقاء التومي وسفير ألمانيا في مقر وزارة الحكم المحلي بطرابلس، 20 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت عن استعداد برلين للمساهمة في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، مشيرًا إلى «وجود إرادة ألمانية قوية واستعداد تام لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة في المرحلة» الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الذي استعرض الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية للمنطقة بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

دعم البلديات
وأشار أونماخت إلى مواصلة بلاده تقديم المساعدات للمتضررين، لافتًا إلى جاهزيتها لتعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات المنكوبة في تنمية قدرات الفريق المحلي في التعامل مع الكوارث الطبيعية وتخفيف الآثار السلبية على المجتمع، وصقل مهاراتهم في مجالات الإغاثة والطوارئ.

التومي يبحث مع سفير إيطاليا إعادة تأهيل البنية التحتية في درنة

وأعرب التومي عن تقدير دولة ليبيا للاستجابة الألمانية، قائلًا إنها «كانت سريعة جدًا في خدمة الليبيين في التعامل مع هذه الأزمة الكبيرة».

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