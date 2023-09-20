التومي يبحث مع سفير إيطاليا إعادة تأهيل البنية التحتية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني آفاق تنسيق جهود الاستجابة في التعامل مع تداعيات أزمة الفيضانات والسيول بالمنطقة الشرقية جراء العاصفة «دانيال»، لا سيما فيما يتعلق بمواصلة أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث وتحديد الأولويات وإعادة الإعمار.

وأعرب التومي، الذي يرأس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، عن تقديره للبعثة الدبلوماسية الإيطالية وللحكومة والشعب الإيطالي على دعمهم العاجل وفي كل المجالات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

إعادة تأهيل البنية التحتية في درنة

وتطرق اللقاء إلى ملف إعادة تأهيل البنية التحتية في درنة، ومنها ميناء المدينة، وتنفيذ مشروع إنشاء جسر يربط شرق المدينة بغربها، وتقديم التدريبات وورش العمل المشتركة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ في ليبيا.

- المسماري: دفن 3332 جثة من ضحايا «دانيال».. و10 آلاف عسكري يشاركون في عمليات البحث

- «البحث عن المفقودين» تواصل أعمالها في درنة

ووصل عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في المنطقة الشرقية إلى 3332 وفاة، وفق ما أعلنه الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى دفن عدد من الجثث دون التعرف على هوية أصحابها.