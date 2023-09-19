«البحث عن المفقودين» تواصل أعمالها في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، أعمالها لمساعدة الأهالي بالمدن المتضررة، في البحث عن ذويهم من داخل الأحياء السكنية في مدينة درنة.

ونشرت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك، صورًا لعناصرها خلال أعمال البحث في درنة.

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وتوجهت فرق الهيئة، الأحد الماضي، إلى درنة للمساعدة في أعمال إنقاذ وانتشال جثامين ضحايا الفيضانات التي ضربت المدينة، ومناطق في المنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة في بيان إن عناصر توجهت إلى عرض البحر والسواحل المحاذية لمدينة درنة لانتشال الجثث، وذلك في وقت تتضارب فيه أعداد الضحايا.

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في مدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)