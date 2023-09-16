«البحث عن المفقودين»: انتشال جثث بوادي خبطة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، انتشال جثث مجهولة لم تحدد عددها في وادي خبطة بمدينة درنة، جرفتها العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي قبل أسبوع مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

ودخلت فرق هيئة البحث عن المفقودين إلى درنة قبل يومين وانقسمت إلى مجموعتين، توجهت الأولى إلى البحر وتمكنت من انتشال جثث مجهولة، فيما تعمل المجموعة الثانية على استخراج الضحايا من العمارات المنهارة، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وأجرت فرق الهيئة زيارة تفقدية إلى مقبرة مرتوبة لوضع خطة عمل والبدء في سحب العينات من الجثث التي جرى دفنها دون التعرف على هويتها.

«خولان» المنسية.. مبانٍ دُمرت من السيول وسكان بلا أدوية أو مياه

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

«سي إن إن»: السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.. «مزيج قاتل» فاقم من كارثة العاصفة «دانيال»

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

ومع مرور أسبوع على الكارثة، غير أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قال، أمس الجمعة، إن حجمها ما زال مجهولًا.

وأضاف غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

فرق هيئة البحث عن المفقودين تنتشل جثثا مجهولة جرفتها العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

فرق هيئة البحث عن المفقودين تنتشل جثثا مجهولة جرفتها العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

فرق هيئة البحث عن المفقودين تسحب عينات من جثث جرى دفنها في مقبرة مرتوبة دون التعرف على هويتها، 15 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

فرق هيئة البحث عن المفقودين تسحب عينات من جثث جرى دفنها في مقبرة مرتوبة دون التعرف على هويتها، 15 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

فرق هيئة البحث عن المفقودين تسحب عينات من جثث جرى دفنها في مقبرة مرتوبة دون التعرف على هويتها، 15 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)