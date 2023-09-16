«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت مراسلة شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية مشاهد من واقع الحياة في مدينة درنة، بعد 6 أيام من الفيضانات المدمرة التي اجتاحات المدينة، وأسفرت عن مصرع وإصابة وتشريد الآلاف.

وقالت مراسلة «سي إن إن» جمانة كرادشة: «غطينا الحروب والكوارث الطبيعية من قبل، لكن لم ير أي منا شيئا كهذا»، مشيرة إلى «دمار تام، وكأننا نسير في ساحة حرب، وأن هناك قنابل هائلة انفجرت هنا». وأضافت: «قدنا السيارة إلى درنة في وقت متأخر الليلة الماضية. حتى في أثناء الليل بالظلام، كان لا يزال بإمكانك روية الدمار».

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انهيار سدي درنة

وجرفت رياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، وكميات قياسية من المياه، سدي مدينة درنة، ليطلقوا ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت مدينة درنة بعنف غير مسبوق.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.